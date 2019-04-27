Министр обороны Ирана прокомментировал борьбу с террористами в Сирии

Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко заявил, что Тегеран, Москва и Дамаск приняли эффективные меры для борьбы с террористами в Сирии.

«Сирия продемонстрировала успехи в противостоянии террористическим организациям, но эта борьба ещё не окончена. Территории освобождаются, а работы по восстановлению там пока ещё не начаты. Полагаю, на данном этапе нам нужно делать упор на возвращение домой беженцев и тех, кто лишился крова. Иран и Россия вместе с правительством, армией и народом Сирии приняли эффективные меры в борьбе против террористов, и это может послужить успешной моделью для остальных государств», — сказал он.

Хатами также не исключил, что сотрудничество стран продолжится и в период восстановления САР.

«В его ходе мы опять-таки будем поддерживать дружеские, плодотворные контакты с Россией и, как я уже говорил, идти рука об руку с правительством Сирии. И это будет прекрасным образцом для остального мира», — добавил он.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что в ходе встречи в Нур-Султане участники переговоров по САР в астанинском формате рассмотрели ситуацию в стране и обсудили формирование конституционного комитета.

Полное интервью с главой Минобороны Ирана смотрите на RTД вечером в субботу, 27 апреля.