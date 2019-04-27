Министр обороны Ирана заявил, что страна стала жертвой алчности США

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Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Министр обороны Ирана заявил, что страна стала жертвой алчности США
  • Reuters

«К сожалению, при Трампе американские власти вышли из соглашения, не обращая внимания на достигнутые ранее договорённости по ядерным вопросам. Они говорили о влиянии иранского правительства, об отношениях Ирана с соседними странами, но не о ядерном соглашении. Мы стали свидетелями и жертвами американской алчности. Но и плюсы здесь тоже есть. Бо́льшая часть мировой общественности поняла, что американцы лишь прикрываются ядерной тематикой, а намерения у них иные», — сказал он.

По его словам, двуличие руководства США стало очевидным для всего мира.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве призвали «здравомыслящих» иностранных партнёров сделать всё возможное для сохранения СВПД по иранской ядерной программе. В МИД России отметили, что США обвиняют Иран в якобы несоблюдении СВПД с целью усиления внешнего давления на республику, «чтобы вопреки международному праву добиться извне смены власти в суверенном государстве».

8 мая 2018 года США объявили о выходе из СВПД.

Полное интервью с главой Минобороны Ирана смотрите на RTД вечером в субботу, 27 апреля.

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