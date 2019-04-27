Глава Минобороны Ирана: Трамп создаёт проблемы для всех стран мира

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Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко заявил, что президент США Дональд Трамп создаёт проблемы для всех стран мира.
Глава Минобороны Ирана: Трамп создаёт проблемы для всех стран мира
  • Reuters

«Дональд Трамп и его мировоззрение создают серьёзные проблемы для всех стран мира. Действительно, в силу различных причин с ними чаще сталкиваются Иран и Россия, но в конечном счёте, повторюсь, страдает весь мир. Характеристики данного явления включают в себя пренебрежение гуманитарными принципами, международным правом и обязательствами, что чревато для планеты ужасными последствиями и сейчас, и в дальнейшем», — отметил Хатами.

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ «затягивают США в конфликт» с Ираном.

Полное интервью с главой Минобороны Ирана смотрите на RTD вечером в субботу, 27 апреля.

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