Глава Минобороны Ирана: Трамп создаёт проблемы для всех стран мира

Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко заявил, что президент США Дональд Трамп создаёт проблемы для всех стран мира.

«Дональд Трамп и его мировоззрение создают серьёзные проблемы для всех стран мира. Действительно, в силу различных причин с ними чаще сталкиваются Иран и Россия, но в конечном счёте, повторюсь, страдает весь мир. Характеристики данного явления включают в себя пренебрежение гуманитарными принципами, международным правом и обязательствами, что чревато для планеты ужасными последствиями и сейчас, и в дальнейшем», — отметил Хатами.

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ «затягивают США в конфликт» с Ираном.

Полное интервью с главой Минобороны Ирана смотрите на RTD вечером в субботу, 27 апреля.