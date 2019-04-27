Глава Минобороны Ирана: Трамп создаёт проблемы для всех стран мира
- Reuters
«Дональд Трамп и его мировоззрение создают серьёзные проблемы для всех стран мира. Действительно, в силу различных причин с ними чаще сталкиваются Иран и Россия, но в конечном счёте, повторюсь, страдает весь мир. Характеристики данного явления включают в себя пренебрежение гуманитарными принципами, международным правом и обязательствами, что чревато для планеты ужасными последствиями и сейчас, и в дальнейшем», — отметил Хатами.
Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ «затягивают США в конфликт» с Ираном.
Полное интервью с главой Минобороны Ирана смотрите на RTD вечером в субботу, 27 апреля.