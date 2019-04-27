Жители Южной Кореи образовали живую цепь вдоль всей границы с КНДР

Жители Южной Кореи организовали живую цепь вдоль разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоны в знак стремления к миру.

Как сообщает ТАСС, цепь длиной 500 км выстроилась от побережья до побережья.

«Главная цель акции — показать, что мы, жители южной части Корейского полуострова, хотим мирного неба над головой», — заявила представитель оргкомитета мероприятия Ким Сан Ок.

Она отметила, что акция прошла успешно.

Люди держались за руки около 15 минут. Взнос для участия в мероприятии составил около $9. Деньги пошли на его организацию и гуманитарные проекты.

В начале апреля сообщалось, что власти Южной Кореи рассмотрят возможность участия северокорейского лидера Ким Чен Ына в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).