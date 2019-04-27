Трамп 3 мая примет в Белом доме премьера Словакии

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Президент США Дональд Трамп встретится 3 мая в Белом доме с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Президент и премьер-министр обсудят недавние позитивные сдвиги в двустороннем сотрудничестве в области безопасности, а также нашу общую озабоченность киберугрозами и важность энергетической безопасности», — указывается в сообщении.

В Белом доме отметили, что в этом году отмечается 30-я годовщина «бархатной революции», которая «положила конец коммунистическому правлению в Словакии».

26 апреля президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу в Белом доме.

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