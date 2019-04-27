Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью России и Японии

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Премьер Японии Синдзо Абэ прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Абэ, в частности, отметил, что в ходе встречи лидеров России и КНДР «была проведена работа, направленная на денуклеаризацию Корейского полуострова».

«Мы с президентом Путиным постоянно подтверждаем, что денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и России», — цитирует его РИА Новости.

Абэ добавил, что Япония вместе с мировым сообществом намерена приложить усилия для осуществления договорённостей США и Северной Кореи по денуклеаризации Корейского полуострова.

26 апреля Ким Чен Ын покинул на поезде Владивосток, завершив свой первый визит в Россию, в ходе которого у него прошли переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Подробнее о переговорах — в материале RT.

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