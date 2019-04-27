В НАТО ответили на призыв отказаться от военной активности у границ России

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В НАТО отреагировали на призыв начальника Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова прекратить военную активность у российских границ для снижения напряжённости.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Гермасимова, уполномоченный чиновник ограничился отсылкой к специализированному разделу сайта НАТО «Пять главных развенчанных российских мифов», где альянс приводит свои доводы относительно развёртывания сил у границ России.

«Такие давние заявления там рассматриваются», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов призывал НАТО прекратить военную активность у российских границ для снижения напряжённости.

Министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности заявил, что Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.

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