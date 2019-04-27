Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Об этом сообщает CNBC.
По данным телеканала, запрет касается, в частности, информации о финансовом состоянии компании, о планируемых сделках, объёмах производства, планах выпуска продукции, прогнозах, операциях с ценными бумагами.
В августе Маск в своём Twitter заявил, что раздумывает над тем, чтобы изменить статус производителя электромобилей Tesla с публичного на закрытый. Топ-менеджер также уточнил, что обладает необходимыми для этого средствами.
После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на бизнесмена в суд.