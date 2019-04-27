Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».

Об этом сообщает CNBC

По данным телеканала, запрет касается, в частности, информации о финансовом состоянии компании, о планируемых сделках, объёмах производства, планах выпуска продукции, прогнозах, операциях с ценными бумагами. 

В августе Маск в своём Twitter заявил, что раздумывает над тем, чтобы изменить статус производителя электромобилей Tesla с публичного на закрытый. Топ-менеджер также уточнил, что обладает необходимыми для этого средствами.

После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на бизнесмена в суд.

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