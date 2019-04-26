Россия призывает США прекратить политику шантажа в отношении Венесуэлы
- РИА Новости
«С возмущением восприняли сообщение о том, что США ввели персональные санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы. Вновь предпринята грубая попытка давления на правительство этой страны и весь венесуэльский народ», — говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
При этом в МИД подчеркнули, что такая политика дискредитирует международную дипломатию.
«Призываем США всё же вернуться в международно-правовое поле, прекратить политику шантажа и провоцирования извне напряжённости в Венесуэле», — добавили в российском МИД.
Ранее Соединённые Штаты объявили о введении санкций против Арреасы.
В ответ на это дипломат заявил, что Боливарианская Республика находится на верном пути.