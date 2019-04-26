Россия призывает США прекратить политику шантажа в отношении Венесуэлы

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали санкции, введённые Министерством финансов Соединённых Штатов, в том числе против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы.
Россия призывает США прекратить политику шантажа в отношении Венесуэлы
  • РИА Новости

«С возмущением восприняли сообщение о том, что США ввели персональные санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы. Вновь предпринята грубая попытка давления на правительство этой страны и весь венесуэльский народ», — говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД подчеркнули, что такая политика дискредитирует международную дипломатию.

«Призываем США всё же вернуться в международно-правовое поле, прекратить политику шантажа и провоцирования извне напряжённости в Венесуэле», — добавили в российском МИД.

Ранее Соединённые Штаты объявили о введении санкций против Арреасы.

В ответ на это дипломат заявил, что Боливарианская Республика находится на верном пути.

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