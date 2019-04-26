В Букингемском дворце отреагировали на сообщения СМИ о приехавшей к Маркл скорой
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«Мы не можем давать комментарии или спекулировать на произошедшем», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».
При этом она отметила, что когда в семье принца родится наследник, об этом сообщат официально.
Ранее издание Express передавало, что к резиденции Фрогмор-хаус приехали сотрудники экстренных служб Британии.
Предполагается, что их приезд мог быть связан с самочувствием беременной Меган Маркл.