В Букингемском дворце отреагировали на сообщения СМИ о приехавшей к Маркл скорой

Представитель пресс-службы Букингемского дворца оценила сообщения СМИ о машине скорой помощи, которая ранее была замечена у загородной резиденции членов королевской семьи Фрогмор-хаус, где живут принц Гарри и его беременная супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл.

«Мы не можем давать комментарии или спекулировать на произошедшем», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».

При этом она отметила, что когда в семье принца родится наследник, об этом сообщат официально.

Ранее издание Express передавало, что к резиденции Фрогмор-хаус приехали сотрудники экстренных служб Британии.

Предполагается, что их приезд мог быть связан с самочувствием беременной Меган Маркл.