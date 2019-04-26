В Букингемском дворце отреагировали на сообщения СМИ о приехавшей к Маркл скорой

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Представитель пресс-службы Букингемского дворца оценила сообщения СМИ о машине скорой помощи, которая ранее была замечена у загородной резиденции членов королевской семьи Фрогмор-хаус, где живут принц Гарри и его беременная супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл.
В Букингемском дворце отреагировали на сообщения СМИ о приехавшей к Маркл скорой
  • globallookpress.com
  • © Pool/ZUMAPRESS.com

«Мы не можем давать комментарии или спекулировать на произошедшем», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».

При этом она отметила, что когда в семье принца родится наследник, об этом сообщат официально.

Ранее издание Express передавало, что к резиденции Фрогмор-хаус приехали сотрудники экстренных служб Британии.

Предполагается, что их приезд мог быть связан с самочувствием беременной Меган Маркл.

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