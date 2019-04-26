Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.

«Приговор в отношении Бутиной однозначно является результатом политического заказа. Никаких правовых оснований не только для того, чтобы осуждать Бутину, но даже предъявлять ей обвинения, не было. Судья, которая выносила приговор, сообщила, что это дело беспрецедентное для США», — считает адвокат.

По его мнению, Бутина должна обжаловать этот приговор.

«Есть определённые перспективы того, что он будет отменён на уровне Верховного суда», — сказал он.

Ранее суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.