В Госдуме прокомментировали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
В Госдуме прокомментировали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
  • Reuters

Как отметил депутат, Россия могла бы присоединиться к потенциальному соглашению, но сначала Вашингтону необходимо выполнить несколько условий для снижения градуса напряжённости в мире.

«Только мы все должны начинать забег на этой дистанции с одинаковой стартовой позиции», — пояснил Шерин.

По его словам, международная комиссия должна подтвердить, что США полностью уничтожили ядерное оружие, после чего этим могут заниматься другие государства.

Кроме того, американцам нужно закрыть свои базы на территориях Южной Кореи, Германии, Японии и других стран, сказал Шерин в беседе с НСН.

Ранее в Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия.

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