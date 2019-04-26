Юрист прокомментировал приговор Бутиной

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Анна Лушникова
Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».
Юрист прокомментировал приговор Бутиной
  • © mvbutina/ facebook.com
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«Приговор с небольшим сроком был ожидаем. Вопрос перед Бутиной был поставлен предельно чётко. Ей предложили взять на себя вину за несуществующие действия и получить небольшой срок. В американской практике всегда имела место сделка с правосудием», — отметил юрист.

Романенко подчеркнул, что «обвинения Бутиной представляли собой полную пустышку, и результата решили добиться с помощью давления».

Ранее американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.

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