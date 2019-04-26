В Польше отреагировали на идею Макрона о сокращении Шенгена
- Reuters
«Если конкретно речь идет о Польше, то мы с одной стороны можем пользоваться этими привилегиями, но мы также участвуем в развитии сообщества и несем нагрузки, связанные с функционированием сообщества», — приводит РИА Новости слова представителя МИД.
Она отметила, что речь идёт о постоянной нагрузке, как, например, охраны внешней границы ЕС, и дополнительной, в случае необходимости, другим странам Евросоюза.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон не исключил сокращения списка стран, входящих в Шенгенское соглашение.
Макрон не исключил, что в Шенгенской зоне может оказаться меньше стран — за счёт тех, кто «не хочет обеспечивать общие границы».
Ранее Макрон предлагал реформировать Шенгенское соглашение. Подробнее — в материале RT.