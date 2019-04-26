В Польше отреагировали на идею Макрона о сокращении Шенгена

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Официальный представитель МИД Польши Эва Сувара в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о возможности сокращения списка стран, входящих в Шенгенское соглашение, сообщила, что Варшава не только пользуется благами Евросоюза, но и несёт нагрузки.
В Польше отреагировали на идею Макрона о сокращении Шенгена
  • Reuters

«Если конкретно речь идет о Польше, то мы с одной стороны можем пользоваться этими привилегиями, но мы также участвуем в развитии сообщества и несем нагрузки, связанные с функционированием сообщества», — приводит РИА Новости слова представителя МИД.

Она отметила, что речь идёт о постоянной нагрузке, как, например, охраны внешней границы ЕС, и дополнительной, в случае необходимости, другим странам Евросоюза.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон не исключил сокращения списка стран, входящих в Шенгенское соглашение

Макрон не исключил, что в Шенгенской зоне может оказаться меньше стран — за счёт тех, кто «не хочет обеспечивать общие границы».

Ранее Макрон предлагал реформировать Шенгенское соглашение. Подробнее — в материале RT.

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