Губернатор Приморья: Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с лидером КНДР.
Губернатор Приморья: Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию
  • © Reuters

«Он пообещал вернуться, ему понравился город (Владивосток. — RT), понравился край, и мы постарались сделать всё», — цитирует РИА Новости Кожемяко.

По его словам, главе Северной Кореи не удалось посмотреть все объекты, которые он хотел посетить.

Ранее Ким Чен Ын покинул на поезде Владивосток, завершив свой первый визит в Россию, в ходе которого у него прошли переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Стороны обменялись подарками: Ким Чен Ын подарил Путину меч, а российский лидер северокорейскому — шашку и набор стаканов с подстаканниками. 

Подробнее о переговорах — в материале RT.

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