В МИД прокомментировали санкции США против главы правительства Чечни

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В Министерстве иностранных дел России сообщили, что запрет на въезд в США главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву не останется без ответа со стороны Москвы.
В МИД прокомментировали санкции США против главы правительства Чечни
  • РИА Новости

«Разумеется, подобные враждебные действия не останутся без ответа, однако рекомендовали бы Вашингтону задуматься о том, что постоянное введение санкций выставляет его во всё более неприглядном свете», — говорится в сообщении на сайте МИД. 

В МИД отметили, что «ничего из попыток давления на Россию, конечно, не выйдет».

Накануне стало известно, что Соединённые Штаты запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву. Решение прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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