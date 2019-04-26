Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе открытия международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине.

По словам российского лидера, международное сообщество только совместными усилиями может противостоять таким вызовам, как разрыв уровня благосостояния между различными странами и замедление глобального экономического развития.

Путин также отметил, что Москва заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнёрами на основе принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства.



«Именно на таких принципах вместе с нашими партнёрами — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией — строим Евразийский экономический союз», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что роль Соединённых Штатов в сфере экономики снижается, поэтому Вашингтон стал использовать методы недобросовестной конкуренции.

В частности, он отметил, что США прибегают к силовому, экономическому и информационному давлению, чтобы «искусственно вернуть доминирование».

Среди методов подобного давления Лавров выделил односторонние и экстерриториальные санкции и торговые войны, а также позицию США по «Северному потоку — 2».