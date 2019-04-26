Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма
По словам российского лидера, международное сообщество только совместными усилиями может противостоять таким вызовам, как разрыв уровня благосостояния между различными странами и замедление глобального экономического развития.
Путин также отметил, что Москва заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнёрами на основе принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства.
«Именно на таких принципах вместе с нашими партнёрами — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией — строим Евразийский экономический союз», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что роль Соединённых Штатов в сфере экономики снижается, поэтому Вашингтон стал использовать методы недобросовестной конкуренции.
В частности, он отметил, что США прибегают к силовому, экономическому и информационному давлению, чтобы «искусственно вернуть доминирование».
Среди методов подобного давления Лавров выделил односторонние и экстерриториальные санкции и торговые войны, а также позицию США по «Северному потоку — 2».