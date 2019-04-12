Лавров отметил снижение роли США в сфере экономики

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что роль США в сфере экономики снижается, поэтому Вашингтон стал использовать методы недобросовестной конкуренции.
Лавров отметил снижение роли США в сфере экономики
  • РИА Новости

«Соединённые Штаты по-прежнему ведущая держава, но её относительная роль сокращается... И в экономике США...уже честно конкурировать не в состоянии», — заявил Лавров на встрече со студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД России.

В таких условиях США прибегают к силовому, экономическому и информационному давлению, чтобы «искусственно вернуть доминирование».

Среди методов подобного давления Лавров выделил односторонние и экстерриториальные санкции и торговые войны, а также позицию США по «Северному потоку — 2».

По его словам, принципы Всемирной торговой организации «подвергаются эрозии» из-за позиции США.

Ранее глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс назвал нарушением международных норм санкции США против европейских компаний, сотрудничающих с российскими организациями.

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