Ким Чен Ын пригласил ансамбль Росгвардии выступить в Северной Корее
По его словам, Ким Чен Ын пригласил ансамбль выступить в КНДР.
«Я никогда с вашим ансамблем и с вами лично не встречался, но отзывы, когда вы были у нас, самые хорошие и самые яркие, я хочу пригласить вас к нам в страну», — процитировал Елисеев слова северокорейского лидера.
Как добавил Елисеев, после концерта Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подошли к артистам и поблагодарили весь творческий состав.
«У нас большая сборная была, были и ведущие солисты Большого театра, музыканты из Краснодарской филармонии, танцевальный коллектив», — приводит слова художественного руководителя РИА Новости.
25 апреля во Владивостоке прошёл саммит лидеров России и Северной Кореи. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу с глазу на глаз, после чего переговоры продолжились в расширенном формате.
Подробнее — в материале RT.