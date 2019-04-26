Ким Чен Ын пригласил ансамбль Росгвардии выступить в Северной Корее

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну «очень понравилось» выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России, сказал художественный руководитель и главный дирижёр ансамбля генерал-майор внутренней службы Виктор Елисеев.

По его словам, Ким Чен Ын пригласил ансамбль выступить в КНДР.

«Я никогда с вашим ансамблем и с вами лично не встречался, но отзывы, когда вы были у нас, самые хорошие и самые яркие, я хочу пригласить вас к нам в страну», — процитировал Елисеев слова северокорейского лидера.

Как добавил Елисеев, после концерта Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подошли к артистам и поблагодарили весь творческий состав.

«У нас большая сборная была, были и ведущие солисты Большого театра, музыканты из Краснодарской филармонии, танцевальный коллектив», — приводит слова художественного руководителя РИА Новости.

25 апреля во Владивостоке прошёл саммит лидеров России и Северной Кореи. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу с глазу на глаз, после чего переговоры продолжились в расширенном формате.

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