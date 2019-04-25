В МИД России отреагировали на осквернение советского памятника в Вене
- РИА Новости
«Выражаем глубокое возмущение инцидентом, рассматриваем его как вопиющее проявление вандализма», — говорится в комментарии МИД.
Отмечается, что в МИД Австрии направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесённого ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц.
Ранее стало известно, что вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям на центральной площади в Вене, облив фасад монумента чёрной краской.