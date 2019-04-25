В МИД России отреагировали на осквернение советского памятника в Вене

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Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с осквернением в Вене на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам.
В МИД России отреагировали на осквернение советского памятника в Вене
  • РИА Новости

«Выражаем глубокое возмущение инцидентом, рассматриваем его как вопиющее проявление вандализма», — говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что в МИД Австрии направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесённого ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям на центральной площади в Вене, облив фасад монумента чёрной краской. 

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