В МИД России отреагировали на осквернение советского памятника в Вене

Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с осквернением в Вене на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам.

«Выражаем глубокое возмущение инцидентом, рассматриваем его как вопиющее проявление вандализма», — говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что в МИД Австрии направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесённого ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям на центральной площади в Вене, облив фасад монумента чёрной краской.