Секретарь Минобороны Шри-Ланки подал в отставку

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Секретарь Министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо подал в отставку после террористических актов, которые произошли в стране 21 апреля.
Секретарь Минобороны Шри-Ланки подал в отставку
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал News First.

«Секретарь Минобороны Хемасири Фернандо ушёл в отставку», — говорится в сообщении.

Ранее президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена попросил секретаря Минобороны и главу полиции уйти в отставку.

21 апреля в храмах и отелях на Шри-Ланке произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Шри-Ланке помощь контртеррористического управления организации в расследовании серии взрывов в стране 21 апреля.

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