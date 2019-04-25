Секретарь Минобороны Шри-Ланки подал в отставку
- Reuters
Об этом сообщает телеканал News First.
«Секретарь Минобороны Хемасири Фернандо ушёл в отставку», — говорится в сообщении.
Ранее президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена попросил секретаря Минобороны и главу полиции уйти в отставку.
21 апреля в храмах и отелях на Шри-Ланке произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Шри-Ланке помощь контртеррористического управления организации в расследовании серии взрывов в стране 21 апреля.