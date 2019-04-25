Эксперт прокомментировал итоги переговоров Путина и Ким Чен Ына
- РИА Новости
«Абсолютно очевидно, что Ким Чен Ын обязан был встретиться с нашим лидером, потому что Россия является очень важным участником переговорного процесса по ядерной программе Северной Кореи. И в целом, как соседи, мы, естественно, должны периодически «сверять часы» и обсуждать друг с другом те процессы, которые происходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил Данюк.
Эксперт добавил, что у России есть планы по расширению взаимодействия с КНДР в контексте транспортно-логистической инфраструктуры.
«Естественно, вопросы процесса денуклеаризации, по крайней мере, попыток предоставить с нашей стороны определённые гарантии Северной Корее... Мне кажется, что подобного рода визит и встреча с нашим лидером говорят о том, что Пхеньян очень серьёзно относится к нашей стране», — заключил Данюк.
Ранее во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они длились около трёх с половиной часов.