Эксперт прокомментировал итоги переговоров Путина и Ким Чен Ына

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Анастасия Румянцева, Полина Полетаева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT переговоры президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Эксперт прокомментировал итоги переговоров Путина и Ким Чен Ына
  • РИА Новости

«Абсолютно очевидно, что Ким Чен Ын обязан был встретиться с нашим лидером, потому что Россия является очень важным участником переговорного процесса по ядерной программе Северной Кореи. И в целом, как соседи, мы, естественно, должны периодически «сверять часы» и обсуждать друг с другом те процессы, которые происходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил Данюк.

Эксперт добавил, что у России есть планы по расширению взаимодействия с КНДР в контексте транспортно-логистической инфраструктуры.

«Естественно, вопросы процесса денуклеаризации, по крайней мере, попыток предоставить с нашей стороны определённые гарантии Северной Корее... Мне кажется, что подобного рода визит и встреча с нашим лидером говорят о том, что Пхеньян очень серьёзно относится к нашей стране», — заключил Данюк.

Ранее во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они длились около трёх с половиной часов.

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