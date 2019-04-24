В США заявили о планах продолжить переговоры с Россией по КНДР

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В Вашингтоне планируют продолжать переговоры с российской стороной для сближения позиций России и США по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Заместитель министра иностранных дел (России Игорь. — RT) Моргулов и спецпредставитель (Госдепа США по КНДР Стивен. — RT.) Биган  будут продолжать вести диалог для преодоления каких бы то ни было разногласий относительно пути вперёд», — заявили в Госдепе.

В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что США и международное сообщество «привержены одной и той же цели» — полной денуклеаризации КНДР.

Представитель Госдепа добавила, что «мир концентрирует внимание на обязательстве» лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о денуклеаризации. 

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин встретится с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке.

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