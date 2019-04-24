В США заявили о планах продолжить переговоры с Россией по КНДР
«Заместитель министра иностранных дел (России Игорь. — RT) Моргулов и спецпредставитель (Госдепа США по КНДР Стивен. — RT.) Биган будут продолжать вести диалог для преодоления каких бы то ни было разногласий относительно пути вперёд», — заявили в Госдепе.
В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что США и международное сообщество «привержены одной и той же цели» — полной денуклеаризации КНДР.
Представитель Госдепа добавила, что «мир концентрирует внимание на обязательстве» лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о денуклеаризации.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин встретится с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке.