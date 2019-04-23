Кушнер анонсировал новый план США по Ближнему Востоку

Соединённые Штаты представят план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке после завершения Рамадана в июне, сообщил советник американского президента Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер.

Reuters

Об этом пишет AFP. #BREAKING Trump son-in-law Kushner: US to present Mideast peace plan after end of Ramadan in June pic.twitter.com/0x2XlQAGxv — AFP news agency (@AFP) 23 апреля 2019 г. Ранее Госдепартамент опубликовал новую карту Израиля, на которой Голанские высоты входят в состав этой страны. 25 марта Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» назвала решение Трампа дестабилизирующим ситуацию на Ближнем Востоке.