Кушнер анонсировал новый план США по Ближнему Востоку
- Reuters
Об этом пишет AFP.
#BREAKING Trump son-in-law Kushner: US to present Mideast peace plan after end of Ramadan in June pic.twitter.com/0x2XlQAGxv— AFP news agency (@AFP) 23 апреля 2019 г.
Ранее Госдепартамент опубликовал новую карту Израиля, на которой Голанские высоты входят в состав этой страны.
25 марта Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» назвала решение Трампа дестабилизирующим ситуацию на Ближнем Востоке.