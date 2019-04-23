Кушнер анонсировал новый план США по Ближнему Востоку

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Соединённые Штаты представят план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке после завершения Рамадана в июне, сообщил советник американского президента Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер.
Кушнер анонсировал новый план США по Ближнему Востоку
  • Reuters

Об этом пишет AFP.

Ранее Госдепартамент опубликовал новую карту Израиля, на которой Голанские высоты входят в состав этой страны.

25 марта Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» назвала решение Трампа дестабилизирующим ситуацию на Ближнем Востоке.

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