Армия Хафтара сбила военный самолёт

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Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Армия Хафтара сбила военный самолёт
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Отмечается, что он был сбит силами ПВО авиабазы.

«Наземные силы ПВО на базе эль-Джуфра смогли сбить военный самолёт террористических вооружённых группировок, которые пытались атаковать военную базу сегодня утром», — указывается в заявлении.

Уточняется, что всего в авиагруппе было три боевые машины, двум из которых удалось покинуть поле боя. В настоящий момент идут поиски сбитого самолёта и пилота.

Ранее в ЛНА уже заявляли о сбитом военном самолёте.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель и что взятие Триполи для него является логическим завершением цели.

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