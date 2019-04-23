Число погибших в результате схода оползня в Колумбии достигло 28
В результате схода оползня в колумбийском департаменте Каука погибли 28 человек. Об этом сообщили в Национальном подразделении по управлению рисками стихийных бедствий.
«Были найдены тела 28 человек», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter организации.
Ожидается, что поисково-спасательные работы на месте ЧП возобновятся утром.
Ранее сообщалось о 20 жертвах, включая ребёнка, при сходе оползня в Кауке.
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