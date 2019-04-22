В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек

В колумбийском департаменте Каука в результате схода оползня погибли 19 человек, ещё пятеро получили травмы. Об этом информирует Служба гражданской обороны Колумбии в своём Twitter.

По данным службы, оползень сошёл в муниципалитете Росас между городами Попаян и Пасто. «К настоящему моменту 19 человек погибли, пять пострадали», — указано в сообщении. Лидер Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования близким погибших. «От имени всех колумбийцев выражаю солидарность и сочувствие нашим соотечественникам из Росаса», — написал он. Mi solidaridad, afecto y cariño, en nombre de todos los colombianos para nuestros compatriotas de Rosas, Cauca. Estos son momentos difíciles, pero aquí estamos unidos como país para ayudarlos. pic.twitter.com/3jXwoDaOEj — Iván Duque (@IvanDuque) 22 апреля 2019 г. Ранее в Колумбии произошёл разлив нефти после атаки на трубопровод.