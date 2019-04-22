В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек

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В колумбийском департаменте Каука в результате схода оползня погибли 19 человек, ещё пятеро получили травмы. Об этом информирует Служба гражданской обороны Колумбии в своём Twitter.

По данным службы, оползень сошёл в муниципалитете Росас между городами Попаян и Пасто.

«К настоящему моменту 19 человек погибли, пять пострадали», — указано в сообщении.

Лидер Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования близким погибших.

«От имени всех колумбийцев выражаю солидарность и сочувствие нашим соотечественникам из Росаса», — написал он.

Ранее в Колумбии произошёл разлив нефти после атаки на трубопровод.

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