В Колумбии произошёл разлив нефти после атаки на трубопровод
Об этом сообщает La Jornada.
Власти страны предполагают, что ответственность за нападение несут повстанцы Армии национального освобождения.
Отмечается, что нефть попала в реку и теперь около 25 тыс. человек на северо-востоке страны испытывают проблемы с водоснабжением.
Местные власти активировали план действий в чрезвычайных ситуациях.
Данных о масштабе разлива пока нет. Ожидается, что подача воды может быть восстановлена в течение примерно 20 дней.
В сентябре 2018 года в американском штате Северная Дакота был ликвидирован разлив нефти. Соответствующие работы заняли пять лет и на них было потрачено почти $100 млн.