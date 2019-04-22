Спецпредставитель США по Афганистану приедет в Россию

Американский спецпредставитель по примирению в Афганистане Залмай Халилзад приедет в Россию в рамках своего турне, в ходе которого он также посетит Афганистан, Индию, Пакистан, Катар и Великобританию.

Как сообщили в Госдепартаменте, визиты намечены на период с 21 апреля по 11 мая.

«В Лондоне, Москве, Исламабаде и Нью-Дели он будет работать над тем, чтобы заручиться международной поддержкой афганского мирного процесса для обеспечения устойчивости любого достигнутого мирного урегулирования», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее посол России в Кабуле Александр Мантыцкий рассказал, что ситуация в Афганистане по-прежнему устойчиво нестабильная. По его словам, в настоящее время сложно говорить о нормализации обстановки в стране.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о планах США вывести из Афганистана более 7 тыс. военнослужащих.