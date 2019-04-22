Спецпредставитель США по Афганистану приедет в Россию
- Reuters
Как сообщили в Госдепартаменте, визиты намечены на период с 21 апреля по 11 мая.
«В Лондоне, Москве, Исламабаде и Нью-Дели он будет работать над тем, чтобы заручиться международной поддержкой афганского мирного процесса для обеспечения устойчивости любого достигнутого мирного урегулирования», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее посол России в Кабуле Александр Мантыцкий рассказал, что ситуация в Афганистане по-прежнему устойчиво нестабильная. По его словам, в настоящее время сложно говорить о нормализации обстановки в стране.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о планах США вывести из Афганистана более 7 тыс. военнослужащих.