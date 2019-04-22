Эксперт оценил решение США не делать исключения из списка «нефтяных» санкций против Ирана
- Reuters
«Надо помнить, что американцы давным-давно угрожают ввести полный запрет, и они определённые ограничения вводили, но только это происходит постепенно», — заявил Юшков.
Как считает эксперт, причина введения столь жёстких санкций заключается в том, что американцы сами становятся экспортёрами нефти и вынуждены искать своё место на рынке.
По прогнозу Юшкова, Иран всё равно будет экспортировать нефть, но в гораздо меньших объёмах.
Ранее госсекретарь Майк Помпео прокомментировал решение американской администрации.