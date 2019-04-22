Эксперт оценил решение США не делать исключения из списка «нефтяных» санкций против Ирана

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с «Невскими новостями» оценил решение президента США Дональда Трампа с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.
Эксперт оценил решение США не делать исключения из списка «нефтяных» санкций против Ирана
  • Reuters

«Надо помнить, что американцы давным-давно угрожают ввести полный запрет, и они определённые ограничения вводили, но только это происходит постепенно», — заявил Юшков.

Как считает эксперт, причина введения столь жёстких санкций заключается в том, что американцы сами становятся экспортёрами нефти и вынуждены искать своё место на рынке.

По прогнозу Юшкова, Иран всё равно будет экспортировать нефть, но в гораздо меньших объёмах.

Ранее госсекретарь Майк Помпео прокомментировал решение американской администрации.

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