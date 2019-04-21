Ростуризм дал рекомендации российским туристам на Шри-Ланке

Ростуризм выпустил рекомендации для российских туристов в связи с террористическими атаками на острове, которые произошли 21 апреля.

«Учитывая повысившиеся риски в области безопасности на территории Шри-Ланки, Министерство иностранных дел Российской Федерации и Федеральное агентство по туризму рекомендуют российским гражданам, находящимся в стране на отдыхе, проявлять бдительность и осторожность, соблюдать меры личной безопасности, не покидать курортные зоны, воздерживаясь от посещения мест массового скопления людей, следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров предупреждать своих клиентов о ситуации на Шри-Ланке.

По последним данным, в результате серии взрывов 21 апреля на Шри-Ланке погибли 207 человек, 450 получили ранения.

По предварительным данным Министерства иностранных дел России, россиян среди пострадавших при взрывах на Шри-Ланке нет.