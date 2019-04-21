МИД: россияне не пострадали при взрывах на Шри-Ланке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что россияне не пострадали при серии взрывов на Шри-Ланке.
МИД: россияне не пострадали при взрывах на Шри-Ланке
  • Reuters

«На эту минуту среди погибших и пострадавших нет российских граждан, но посольство продолжает проверять эту информацию», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Она отметила, что туристические зоны не пострадали от взрывов.

Ранее посол России на Шри-Ланке Юрий Материй заявил, что, по предварительным данным, россияне не пострадали при взрывах в церквях на острове 21 апреля.

Всего на Шри-Ланке 21 апреля произошло шесть взрывов, при которых погибли не менее 160 человек и сотни пострадали.

По последним данным, при взрывах в трёх отелях Коломбо погибли не менее 45 человек, среди них девять иностранцев.

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