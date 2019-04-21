МИД: россияне не пострадали при взрывах на Шри-Ланке
- Reuters
«На эту минуту среди погибших и пострадавших нет российских граждан, но посольство продолжает проверять эту информацию», — приводит ТАСС слова Захаровой.
Она отметила, что туристические зоны не пострадали от взрывов.
Ранее посол России на Шри-Ланке Юрий Материй заявил, что, по предварительным данным, россияне не пострадали при взрывах в церквях на острове 21 апреля.
Всего на Шри-Ланке 21 апреля произошло шесть взрывов, при которых погибли не менее 160 человек и сотни пострадали.
По последним данным, при взрывах в трёх отелях Коломбо погибли не менее 45 человек, среди них девять иностранцев.