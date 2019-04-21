Посольство выясняет, есть ли пострадавшие при взрывах на Шри-Ланке россияне

Посольство России на Шри-Ланке выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в серии взрывов на острове 21 апреля.

«Мы сейчас выясняем, есть ли пострадавшие среди российских граждан. Собираем информацию. Пока данных о пострадавших россиянах нет», — приводит ТАСС слова заведующего консульским отделом Игоря Ковалёва.

При взрывах 21 апреля на Шри-Ланке погибли не менее 52 человек, сотни госпитализированы.

В Коломбо произошли три взрыва в пятизвёздочных отелях, ещё три взрыва произошли на пасхальных службах в церквях в других городах.