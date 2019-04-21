Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 52

Посольство выясняет, есть ли пострадавшие при взрывах на Шри-Ланке россияне

Короткая ссылка
Посольство России на Шри-Ланке выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в серии взрывов на острове 21 апреля.
Посольство выясняет, есть ли пострадавшие при взрывах на Шри-Ланке россияне
  • © AFP

«Мы сейчас выясняем, есть ли пострадавшие среди российских граждан. Собираем информацию. Пока данных о пострадавших россиянах нет», — приводит ТАСС слова заведующего консульским отделом Игоря Ковалёва.

При взрывах 21 апреля на Шри-Ланке погибли не менее 52 человек, сотни госпитализированы.

В Коломбо произошли три взрыва в пятизвёздочных отелях, ещё три взрыва произошли на пасхальных службах в церквях в других городах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить