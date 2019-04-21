СМИ узнали о возможном переезде принца Гарри и Меган Маркл в Африку
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По информации издания, герцог и герцогиня Сассекские будут заниматься международной работой, связанной с благотворительностью и представлением монархии за рубежом.
Окончательное решение о переезде ожидается не ранее 2020 года. В качестве возможных стран названы ЮАР и Малави.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram.
Церемония их бракосочетания состоялась 19 мая 2018 года.