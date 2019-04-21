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СМИ узнали о возможном переезде принца Гарри и Меган Маркл в Африку

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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут переехать в Африку вскоре после рождения первенца. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
СМИ узнали о возможном переезде принца Гарри и Меган Маркл в Африку
  • © Global Look Press

По информации издания, герцог и герцогиня Сассекские будут заниматься международной работой, связанной с благотворительностью и представлением монархии за рубежом.

Окончательное решение о переезде ожидается не ранее 2020 года. В качестве возможных стран названы ЮАР и Малави.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram.

Церемония их бракосочетания состоялась 19 мая 2018 года. 

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