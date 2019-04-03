Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram

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Принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл завели совместный аккаунт в социальной сети Instagram.

«Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и Маркл.

В сообщении также отмечается, что герцоги Суссекские намерены делиться с подписчиками новостями и событиями.

«Мы с нетерпением ждём того, чтобы поделиться с вами той работой, которая нами движет, тем, что мы поддерживаем, важными объявлениями», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II разместила публикацию в социальной сети Instagram.

Как отмечалось, она выложила фотографию письма, которое было адресовано её прапрадеду принцу Альберту.

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