СМИ: Британский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

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Британский разведывательный корабль HMS Echo вошёл в акваторию Чёрного моря. Информацию об этом, как сообщает РИА Новости, разместил турецкий ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через Босфор.

По данным мониторингового ресурса Marine Traffic, корабль движется в северном направлении.

HMS Echo — это гидрографический корабль, оснащённый эхолотами и датчиками для сбора военных данных.

Ранее HMS Echo заходил в Чёрное море в декабре прошлого года.

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