СМИ: Британский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошёл в акваторию Чёрного моря. Информацию об этом, как сообщает РИА Новости, разместил турецкий ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через Босфор.

По данным мониторингового ресурса Marine Traffic, корабль движется в северном направлении. HMS Echo — это гидрографический корабль, оснащённый эхолотами и датчиками для сбора военных данных. Ранее HMS Echo заходил в Чёрное море в декабре прошлого года.