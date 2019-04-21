СМИ: Британский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море
Британский разведывательный корабль HMS Echo вошёл в акваторию Чёрного моря. Информацию об этом, как сообщает РИА Новости, разместил турецкий ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через Босфор.
По данным мониторингового ресурса Marine Traffic, корабль движется в северном направлении.
HMS Echo — это гидрографический корабль, оснащённый эхолотами и датчиками для сбора военных данных.
Ранее HMS Echo заходил в Чёрное море в декабре прошлого года.
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