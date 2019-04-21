Число задержанных в Британии экоактивистов превысило 750
Об этом говорится в сообщении полиции Лондона в Twitter.
«Более 750 человек задержаны с 15 апреля. Из них 28 предъявлены обвинения... Согласно поставленным условиям, протестующие могут продолжать демонстрации только в районе Marble Arch», — отметили в ведомстве.
Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал полицейских быть более решительными с протестующими экоактивистами.
Демонстрации экологических активистов проходят в британской столице с 15 апреля.