Число задержанных в Британии экоактивистов превысило 750

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Число задержанных с 15 апреля экологических активистов в Лондоне превысило 750 человек, из них 28 предъявлены обвинения.

Об этом говорится в сообщении полиции Лондона в Twitter.

«Более 750 человек задержаны с 15 апреля​​​. Из них 28 предъявлены обвинения... Согласно поставленным условиям, протестующие могут продолжать демонстрации только в районе Marble Arch», — отметили в ведомстве.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал полицейских быть более решительными с протестующими экоактивистами.

Демонстрации экологических активистов проходят в британской столице с 15 апреля.

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