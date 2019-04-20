Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС
- Reuters
«Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но и... произведение искусства», — приводит его слова Deutsche Welle.
Кроме того, по мнению главы Еврокомиссии, канцлер обладает высокой квалификацией.
По данным агентства, срок полномочий Меркель на посту канцлера ФРГ истекает в 2021 году.
В марте бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль предположил, что Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно из-за растущего недовольства избирателей.