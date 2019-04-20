Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.

«Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но и... произведение искусства», — приводит его слова Deutsche Welle.

Кроме того, по мнению главы Еврокомиссии, канцлер обладает высокой квалификацией.

По данным агентства, срок полномочий Меркель на посту канцлера ФРГ истекает в 2021 году.

В марте бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль предположил, что Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно из-за растущего недовольства избирателей.