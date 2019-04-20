Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.
Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС
  • Reuters

«Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но и... произведение искусства», — приводит его слова Deutsche Welle.

Кроме того, по мнению главы Еврокомиссии, канцлер обладает высокой квалификацией.

По данным агентства, срок полномочий Меркель на посту канцлера ФРГ истекает в 2021 году.

В марте бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль предположил, что Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно из-за растущего недовольства избирателей.

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