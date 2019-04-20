Эксперт прокомментировал акцию «жёлтых жилетов» в Париже

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Анастасия Румянцева
Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал RT события, произошедшие в ходе 23-й по счёту манифестации движения «жёлтых жилетов» во французской столице.
Эксперт прокомментировал акцию «жёлтых жилетов» в Париже
  • Reuters

«Отсутствие реального решения проблем, которые были объявлены «жёлтыми жилетами» в виде целого списка требований, послужило мотивом для продолжения протестов. Важно, что выхода из ситуации путями, предложенными правительством Макрона, нет. Это не радикальные меры, а просто подачка. Корни проблемы не затронуты», — отметил Шатров.

По мнению эксперта, несмотря на то что изначально казалось, что протесты не имеют прямого отношения к миграционного кризису, становится понятно, что он и был «спусковым крючком».

«Несколько лет назад во Франции массово горели автомобили, это был бунт бедных районов, бунт против расслоения общества по национальному и имущественному признаку. Проблемы не решены. Это не проблемы, которые принёс Макрон, это всё наследство прежних президентов. Но за Макрона голосовали как за человека, который решит накопившиеся проблемы», — пояснил Шатров.

Аналитик добавил, что сейчас это надо воспринимать как протест против системы, которая «оказалась не способна справиться с кризисом французской экономики».

Ранее сообщалось, что во время протестов «жёлтых жилетов» в Париже неизвестные поджигали автомобили.

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