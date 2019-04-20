Эксперт прокомментировал акцию «жёлтых жилетов» в Париже
- Reuters
«Отсутствие реального решения проблем, которые были объявлены «жёлтыми жилетами» в виде целого списка требований, послужило мотивом для продолжения протестов. Важно, что выхода из ситуации путями, предложенными правительством Макрона, нет. Это не радикальные меры, а просто подачка. Корни проблемы не затронуты», — отметил Шатров.
По мнению эксперта, несмотря на то что изначально казалось, что протесты не имеют прямого отношения к миграционного кризису, становится понятно, что он и был «спусковым крючком».
«Несколько лет назад во Франции массово горели автомобили, это был бунт бедных районов, бунт против расслоения общества по национальному и имущественному признаку. Проблемы не решены. Это не проблемы, которые принёс Макрон, это всё наследство прежних президентов. Но за Макрона голосовали как за человека, который решит накопившиеся проблемы», — пояснил Шатров.
Аналитик добавил, что сейчас это надо воспринимать как протест против системы, которая «оказалась не способна справиться с кризисом французской экономики».
Ранее сообщалось, что во время протестов «жёлтых жилетов» в Париже неизвестные поджигали автомобили.