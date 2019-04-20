Эксперт объяснил поджоги автомобилей во время протестов «жёлтых жилетов» в Париже

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал RT события в ходе 23-й по счёту манифестации движения «Жёлтые жилеты» во французской столице.

В Париже в ходе протестных мероприятий неизвестные поджигают автомобили и скутеры, которые припаркованы вдоль улиц города.

В ходе беседы эксперт выявил несколько тенденций, которые наблюдаются в протестном движении во Франции.

Первая отличительная черта — снижение числа участников манифестаций.

«Вторая — те, кто участвуют, для них, во многом, — это образ жизни, традиционно каждые выходные люди приходят. С третьей стороны, так как серьёзно ничего не меняется во французской политике и социальной жизни, а просто ходить уже приедается, для части участников требуется новый экшен и новый выплеск эмоций — это выходит в радикализацию настроений, лозунгов», — отметил Солонников.

По мнению эксперта, подобная тактика используется для большей дестабилизации ситуации.

«Начинаются поджоги, погромы, столкновения с властями, попытки бросать камни в полицейских. Ещё важный момент, что эти акции постепенно по всей Франции забирают под себя различные политические группы, в разных регионах разные. Где-то это феминистки, где-то — жёсткие националисты, теперь мы видим сильную регионализацию подобных мероприятий. Там, где эта регионализация попадает в руки радикальных группировок — там видим более жёсткие столкновения с властями», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что во время протестов «жёлтых жилетов» в Париже неизвестные поджигали автомобили.