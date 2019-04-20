В США из-за ураганов погибли пять человек

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В результате ураганов в Соединённых Штатах погибли пять человек, в том числе восьмилетний ребёнок. Об этом сообщает Associated Press.
В США из-за ураганов погибли пять человек
  • Reuters

Отмечается, что при падении дерева на частный дом в Вудвилле в штате Флорида пострадали двое детей — восьмилетняя девочка и 12-летний мальчик.

Девочка позднее скончалась в больнице в результате полученных травм.

По последним данным, стихия также привела к гибели трёх человек в Миссисипи и одной женщины в Алабаме.

Уточняется, что ураган затронул 24 штата, в том числе Джорджию, Южную и Северную Каролину и Вирджинию.

Ранее сообщалось, что при торнадо в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи и Алабама погибли восемь человек.

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