В США из-за ураганов погибли пять человек

В результате ураганов в Соединённых Штатах погибли пять человек, в том числе восьмилетний ребёнок. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что при падении дерева на частный дом в Вудвилле в штате Флорида пострадали двое детей — восьмилетняя девочка и 12-летний мальчик.

Девочка позднее скончалась в больнице в результате полученных травм.

По последним данным, стихия также привела к гибели трёх человек в Миссисипи и одной женщины в Алабаме.

Уточняется, что ураган затронул 24 штата, в том числе Джорджию, Южную и Северную Каролину и Вирджинию.

Ранее сообщалось, что при торнадо в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи и Алабама погибли восемь человек.