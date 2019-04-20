В США из-за ураганов погибли пять человек
- Reuters
Отмечается, что при падении дерева на частный дом в Вудвилле в штате Флорида пострадали двое детей — восьмилетняя девочка и 12-летний мальчик.
Девочка позднее скончалась в больнице в результате полученных травм.
По последним данным, стихия также привела к гибели трёх человек в Миссисипи и одной женщины в Алабаме.
Уточняется, что ураган затронул 24 штата, в том числе Джорджию, Южную и Северную Каролину и Вирджинию.
Ранее сообщалось, что при торнадо в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи и Алабама погибли восемь человек.