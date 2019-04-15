В результате торнадо в четырёх штатах США погибли восемь человек
Отмечается, что из-за стихии почти 100 тыс. домов и коммерческих зданий в стране оказались обесточенными.
По данным газеты, в одном из городов Техаса пострадали по меньшей мере 25 человек, при этом восемь из них находятся в критическом состоянии.
Кроме того, около 20 человек пострадали в Миссисипи.
В связи с ураганом в Техасе отменены и задержаны почти 2 тыс. авиарейсов.
Ранее сообщалось, что при торнадо во Франклине погибли двое детей.