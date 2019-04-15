В результате торнадо в четырёх штатах США погибли восемь человек

Короткая ссылка
В США в результате торнадо в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи и Алабама погибли восемь человек, десятки пострадали и пропали без вести. Об этом сообщает издание USA Today.

Отмечается, что из-за стихии почти 100 тыс. домов и коммерческих зданий в стране оказались обесточенными.

По данным газеты, в одном из городов Техаса пострадали по меньшей мере 25 человек, при этом восемь из них находятся в критическом состоянии.

Кроме того, около 20 человек пострадали в Миссисипи.

В связи с ураганом в Техасе отменены и задержаны почти 2 тыс. авиарейсов.

Ранее сообщалось, что при торнадо во Франклине погибли двое детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить