В результате торнадо в четырёх штатах США погибли восемь человек

В США в результате торнадо в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи и Алабама погибли восемь человек, десятки пострадали и пропали без вести. Об этом сообщает издание USA Today.

Отмечается, что из-за стихии почти 100 тыс. домов и коммерческих зданий в стране оказались обесточенными.

По данным газеты, в одном из городов Техаса пострадали по меньшей мере 25 человек, при этом восемь из них находятся в критическом состоянии.

Кроме того, около 20 человек пострадали в Миссисипи.

В связи с ураганом в Техасе отменены и задержаны почти 2 тыс. авиарейсов.

Ранее сообщалось, что при торнадо во Франклине погибли двое детей.