Госдеп выделит $1 млн на защиту «фундаментальных свобод» в Молдавии

США планируют выделить $1 млн на две программы по поддержке прав человека и фундаментальных свобод в Молдавии. Об этом говорится в описании к тендеру Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента.

Ведомство намерено потратить $500 тыс. на проект, который будет способствовать повышению ответственности политических деятелей перед своими избирателями «за результаты проделанной ими работы», а также $500 тыс. на работу с молдавской молодёжью.

«Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США открывает конкурс предложений в целях определения и внедрения инструментов, позволяющих гражданам призывать лидеров местного уровня к ответственности за результаты проделанной ими работы в соответствии с их обещаниями в рамках предвыборной агитации, и в частности избирательной кампании 2019 года», — говорится в описании первой программы.

Кроме того, США планируют укрепить знания «молодых лидеров» Молдавии об основных принципах прозрачности, отчётности, гражданского участия в жизни страны, защиты прав меньшинств, а также о том, как они могут использовать это для взаимодействия с местными органами власти.

«Цель Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США состоит в том, чтобы предоставить молодёжи (в Молдавии. — RT) возможность стать движущей силой позитивных социальных изменений на местном уровне и увеличить число молодых людей, активно участвующих в гражданской деятельности, не связанной с интересами каких-либо политических партий», — указывается в документе.

По словам научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, Соединённые Штаты работают с молодёжью других стран в расчёте на то, что эти молодые люди через несколько лет станут ключевыми игроками в своих странах, и в данном случае Молдавия является классическим примером подобного рода политики.

Эксперт считает, что американская сторона таким образом может делать ставку на формирование определённых политических кругов.

В феврале стало известно, что США планируют реализовать программу по развитию СМИ в Молдавии.