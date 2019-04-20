СМИ: Израиль нашёл способ «перехитрить» С-300 в Сирии

Израиль разработал новые сверхзвуковые ракеты класса «воздух — земля» Rampage. Об этом сообщает немецкая газета Telepolis.

По данным издания, 13 апреля из воздушного пространства Ливана израильская авиация нанесла удар по объектам в районе сирийского города Масиаф.

По сообщениям израильских СМИ, в ходе авиаудара силы Израиля впервые задействовали ракету Rampage.



Как отмечает автор статьи, эти ракеты якобы способны «перехитрить» комплексы С-300 в Сирии.

Максимальная дальность полёта новой израильской ракеты составляет 150 км, в длину она достигает 4,5 м и весит 570 кг.

Подробнее — в материале ИноТВ.

В ноябре 2018 года министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин заявил, что Израиль готов атаковать сирийские комплексы С-300, если они ударят по израильским целям.

Москва приняла решение передать Дамаску комплексы С-300 после того, как 17 сентября в результате провокации израильских военных был сбит российский Ил-20.