Вучич: Сербия не будет вступать в военные блоки

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград никогда не введёт санкции в отношении России, а также не будет вступать в военные блоки. Соответствующее заявление он сделал в ходе массового митинга в сербской столице.

По словам Вучича, Сербия хочет вступить в Евросоюз, «сохранить наилучшие отношения» с Россией. Он также добавил, что Белград намерен улучшать отношения с Пекином.

«Мы никогда не введём санкции против России, как бы на нас не давили, потому что и Россия не вводила против нас санкций», — цитирует его ТАСС.

Вучич подчеркнул, что Сербия хочет быть военно нейтральной страной — «самостоятельно защищать своё небо и землю», а также «не вступать ни в какие военные блоки».

Ранее Вучич спрогнозировал серьёзное давление на Сербию по вопросу Косова.