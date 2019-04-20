Вучич: Сербия не будет вступать в военные блоки

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Сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград никогда не введёт санкции в отношении России, а также не будет вступать в военные блоки. Соответствующее заявление он сделал в ходе массового митинга в сербской столице.

По словам Вучича, Сербия хочет вступить в Евросоюз, «сохранить наилучшие отношения» с Россией. Он также добавил, что Белград намерен улучшать отношения с Пекином.

«Мы никогда не введём санкции против России, как бы на нас не давили, потому что и Россия не вводила против нас санкций», — цитирует его ТАСС.

Вучич подчеркнул, что Сербия хочет быть военно нейтральной страной — «самостоятельно защищать своё небо и землю», а также «не вступать ни в какие военные блоки».

Ранее Вучич спрогнозировал серьёзное давление на Сербию по вопросу Косова.

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