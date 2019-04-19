Помпео обсудил с главой МИД Британии ситуацию в Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Великобритании Джереми Хантом ситуацию в Ливии и Йемене. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

«Государственный секретарь Майкл Помпео говорил вчера с министром иностранных дел Британии Джереми Хантом и обсудил ключевые международные приоритеты, включая разрешение конфликтов в Йемене и Ливии и обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры, в том числе 5G», — говорится в заявлении.

Как отмечается, стороны подтвердили приверженность продолжению дипломатических усилий для прекращения боевых действий в Ливии и возвращению к политическому процессу.

Они также подтвердили поддержку усилий спецпосланника Генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

19 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром.