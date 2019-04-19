Трамп провёл переговоры с Хафтаром

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Президент США Дональд Трамп провёл переговоры с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
Трамп провёл переговоры с Хафтаром
  • Reuters

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что они обсудили «текущие усилия в борьбе с терроризмом и необходимость достижения мира и стабильности в Ливии».

«Президент признал значительную роль маршала в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Трамп и Хафтар также обсудили общее видение перехода Ливии к стабильной и демократической политической системе.

4 апреля стало известно, что Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия. 

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель и что взятие Триполи для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.

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