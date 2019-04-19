Замглавы МИД России провёл переговоры с послом Китая

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Китая в Москве Ли Хуэй обсудили обстановку в Ливии и Судане.
Замглавы МИД России провёл переговоры с послом Китая
  • Михаил Богданов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В ходе беседы обсуждались аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на складывающуюся военно-политическую ситуацию в Ливии, а также обстановку в Судане», — указывается в заявлении.

Отмечается, что обе стороны также выразили настрой на дальнейшее поддержание плотного внешнеполитического взаимодействия по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Ливии.

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