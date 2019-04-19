Замглавы МИД России провёл переговоры с послом Китая
- Михаил Богданов
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В ходе беседы обсуждались аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на складывающуюся военно-политическую ситуацию в Ливии, а также обстановку в Судане», — указывается в заявлении.
Отмечается, что обе стороны также выразили настрой на дальнейшее поддержание плотного внешнеполитического взаимодействия по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Ливии.