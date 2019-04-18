Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Ливии
- Reuters
Об этом сообшается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Министры обменялись мнениями по текущей ситуации в Ливии, выразили озабоченность серьёзным обострением обстановки ввиду непрекращающихся столкновений между различными вооружёнными группировками в Триполи», — указывается в заявлении.
Как отметили в министерстве, российская сторона подчеркнула, что ливийский кризис является результатом интервенции НАТО в 2011 году.
Уточняется, что оба министра настроены содействовать прекращению боевых действий.
Ранее в ливийском отделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что по меньшей мере 174 человека погибли, ещё 756 получили ранения в ходе боевых действий в стране.