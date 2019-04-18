Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Ливии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Ливии.
Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Ливии
  • Reuters

Об этом сообшается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Министры обменялись мнениями по текущей ситуации в Ливии, выразили озабоченность серьёзным обострением обстановки ввиду непрекращающихся столкновений между различными вооружёнными группировками в Триполи», — указывается в заявлении.

Как отметили в министерстве, российская сторона подчеркнула, что ливийский кризис является результатом интервенции НАТО в 2011 году.

Уточняется, что оба министра настроены содействовать прекращению боевых действий.

Ранее в ливийском отделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что по меньшей мере 174 человека погибли, ещё 756 получили ранения в ходе боевых действий в стране.

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