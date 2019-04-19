В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.

«Мы расцениваем это заявление как некорректное. Россия и другие страны имеют право использовать международное воздушное пространство в соответствии с правилами совершения полётов. Ни одно государство в мире в одностороннем порядке не может вводить на это какие-либо ограничения», — считает Швыткин.

По словам депутата, в заявлении американской стороны речь идёт о воздушной блокаде Венесуэлы.

«Это совершенно недопустимо», — сказал он.

Ранее официальный представитель Госдепа заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолёты в Венесуэлу.