В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу
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- РИА Новости
«Мы расцениваем это заявление как некорректное. Россия и другие страны имеют право использовать международное воздушное пространство в соответствии с правилами совершения полётов. Ни одно государство в мире в одностороннем порядке не может вводить на это какие-либо ограничения», — считает Швыткин.
По словам депутата, в заявлении американской стороны речь идёт о воздушной блокаде Венесуэлы.
«Это совершенно недопустимо», — сказал он.
Ранее официальный представитель Госдепа заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолёты в Венесуэлу.